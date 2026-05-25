Умеров встретился с главой МИД Турции в Анкаре
Новости — Понедельник, 25 мая 2026, 10:57 —
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров посетил Анкару, где встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Об этом сообщили в МИД Турции 24 мая, пишет "Европейская правда".
Детали и темы переговоров в турецком ведомстве не уточнили.
"Наш министр Хакан Фидан провел встречу в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым", – говорится в сообщении министерства в соцсети Х, где также опубликовано фото встречи.
Напомним, в начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.
После начала войны США и Ирана против Израиля в конце февраля трехсторонние переговоры по миру в Украине фактически остановились.
Госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.