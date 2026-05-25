Тихановская в Киеве почтила погибшую белорусскую доброволицу и посетила Лукьяновку

Лидер белорусской оппозиции в экзиле Светлана Тихановская начала поездку в Киев с посещения могилы погибшей белорусской доброволицы Марии Зайцевой, а также наведалась на разбитую российскими обстрелами Лукьяновку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается в ее Telegram.

Тихановская посетила захоронение белорусской добровольца Марии Зайцевой, которая в 2020 году выходила на демократические протесты в Беларуси, затем приехала защищать Украину и погибла на фронте в 24-летнем возрасте.

"Для меня было очень важно начать этот визит с почтения человека, который отдал жизнь за свободу Украины и Беларуси... Для меня Мария – символ нового поколения белорусов. Людей, которые понимают, что свобода Беларуси и свобода Украины – неразделимы. И наш долг – сделать все, чтобы жертва Марии и других героев не была напрасной", – отметила она.

Также Тихановская посетила разбитый российскими ударами район вокруг станции метро "Лукьяновская".

"Каждый такой удар в очередной раз демонстрирует истинную сущность путинского режима – режима, которому не важны ни человеческие жизни, ни международное право, ни какие-то границы", – прокомментировала Светлана Тихановская.

Напомним, утром 25 мая Тихановская прибыла с первым официальным визитом в Киев, в рамках которого встретится в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита она должна открыть представительство демократических сил Беларуси в Киеве и скоординировать шаги для борьбы с Лукашенко.

Ранее в МИД назначили ответственного за контакты с белорусской оппозицией, а перед этим министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с Тихановской.

Анонсируя ее визит в конце предыдущей недели, в МИД отметили, что в ее лице Киев "имеет с кем говорить по всем вопросам по Беларуси" – что является большим изменением по сравнению с более давней позицией Украины.

