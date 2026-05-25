Тихановская прибыла с первым визитом в Киев и встретится с Зеленским

Лидер белорусской оппозиции в экзиле Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом, в рамках которого встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками.

Об этом объявили на официальных страницах Тихановской в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Утром 25 мая на страницах Тихановской сообщили, что она начинает первый официальный визит в Киев.

"В рамках визита запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной Рады, дипломатами ЕС, а также открытие Миссии демократических сил Беларуси в Украине", – сообщили "ЕвроПравде" в офисе Тихановской.

На железнодорожном вокзале её встретил Ярослав Чорногор, новоназначенный посол по особым поручениям МИД Украины по связям демократическими силами Беларуси.

Визит Светланы Тихановской анонсировали еще в конце предыдущей недели, отметив, что в ее лице Киев видит того "с кем будет говорить по всем вопросам относительно Беларуси" – что является большим изменением по сравнению с более давней позицией Украины.

Ранее в МИД Украины назначили ответственного за контакты с белорусской оппозицией, а перед этим глава МИД Андрей Сибига встретился с Тихановской.

