Украинский блогер извинился за поездку на Морске-Око, но считает наказание чрезмерным

Украинский блогер Андрей Гаврилив, который на своем спорткаре, несмотря на запрет, заехал к озеру Морске-Око в Татранском национальном парке в Польше, попросил извинения, однако считает запрет ему въезда на пять лет чрезмерным наказанием.

Об этом Гаврилив заявил в видео в своем Tik-Tok, сообщает "Европейская правда".

Гаврилив записал видео во Львове, перед зданием Оперного театра, сообщив, что уже вернулся в Украину. Он решил разъяснить ситуацию, которая вызвала большое возмущение у польской общественности.

Гаврилив заявил, что ехал на озеро из Кракова по навигации. По его словам, при въезде в национальный парк шлагбаум, который должен был бы его остановить, был поднят. Также, по словам блогера, он не заметил запрещающий знак, за что "берет ответственность".

"Это моя вина. Я – человек. И могу ошибаться. Однако я ничего не украл, ничего не повредил и никого не обидел. Извините, если я оскорбил чьи-то чувства", – отметил Гаврилив в заявлении, озвученном на польском языке с помощью переводчика в телефоне.

Также он сообщил, что его невозможно депортировать из Польши, поскольку он уже добровольно вернулся в Украину еще 21 мая.

"Что касается возможности ограничения перемещения на территорию Польши на следующие пять лет, я считаю такие утверждения безосновательными, поскольку въезд в запретную зону без совершения уголовного преступления сам по себе не является основанием для такого ограничения", – отметил Гаврилив.

Напомним, блогер заехал на спорткаре к озеру Морске-Око, что стало нарушением на въезд частных транспортных средств в Татранский национальный парк. Полиция оштрафовала его на 100 злотых, хотя штраф за такое правонарушение составляет до 5 тысяч злотых. Это событие вызвало огромное возмущение у поляков.

В субботу, 23 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал МВД разобраться с инцидентом с участием украинца и принять строгие меры.

После значительного резонанса власти Польши решили запретить ему въезд в страну на пять лет.

Полиция Польши хочет подать ходатайство о наложении на мужчину пятилетнего запрета на въезд не только в Польшу, но и во всю Шенгенскую зону.