Послы G7 поддержали намерение Зеленского разогнать ОАСК

Послы стран "группы семи" поддержали намерение президента Владимира Зеленского распустить Окружной административный суд Киева, видя в этом важный шаг для реформы судебной системы.

Соответствующее сообщение обнародовали в Twitter G7, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева как важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы в Украине", - пишут послы.

Они добавляют, что жизненно необходимо, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, отбор осуществлялся на основе профессиональных качеств и с тщательными проверками добропорядочности.

G7 Ambassadors welcome @ZelenskyyUA’s initiative to liquidate the District Administrative Court of Kyiv, as an important step in comprehensively reforming the judicial system in 🇺🇦. 1/2