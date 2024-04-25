Зеленский поблагодарил лидеров Конгресса за помощь и рассказал о пользе ATACMS

Президент Владимир Зеленский 25 апреля провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса – спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и руководителями республиканцев и демократов в Сенате Митчем Макконнеллом Чаком Шумером.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал в Twitter (X).

Глава государства поблагодарил конгрессменов "за настоящую двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине".

"Рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS", – добавил он.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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