Столтенберг: Еще не поздно для победы Украины, но союзники должны ускориться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной поддержки Украины, подчеркнув, что она и дальше имеет шансы на победу в полномасштабной войне против России.

Об этом Столтенберг сказал во время выступления на мероприятии в Берлине 25 апреля, передает "Европейская правда".

Генсек подчеркнул, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Украине. "Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", – добавил он.

Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.

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"Теперь наша обязанность – превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов – и сделать это быстро", – подчеркнул он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов. В США считают, что это поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.