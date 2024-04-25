Топ-генерал ЕС попал в скандал из-за поддержки Facebook-сообщения антисемита

Глава Военного комитета ЕС австрийский генерал Роберт Бригер подвергся критике после того, как СМИ обнаружили его одобрительный комментарий под Facebook-постом известного антисемитскими взглядами экс-полицейского.

Об этом говорится в публикации газеты Der Standard, сообщает "Европейская правда".

В 2023 году Бригер прокомментировал пост экс-полицейского Австрии, известного своими антисемитскими теориями заговора, в частности отрицанием Холокоста. В прессе его называют только буквой М.

Сообщение М. касалось популярной среди крайне правых и неонацистов теории заговора о том, что Союзные государства в годы Второй мировой войны якобы заморили голодом миллионы немецких военнопленных в лагерях.

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Экстремист также сослался на сайт, где утверждалось, что тела якобы немецких военных были выданы за еврейские, "чтобы манипулировать количеством жертв Холокоста". Это сообщение Бригер якобы прокомментировал словами: "Прежде всего, это глава истории победителей, которую держали в тайне".

Сам топ-генерал ЕС в заявлении, которое приводит Der Standard, утверждает, что его комментарий можно толковать по-разному.

"Я не знал, что (исторические) ревизионистские и антисемитские заявления и комментарии были распространены на странице в Facebook, которую я категорически отвергаю и от которой я четко и недвусмысленно дистанцируюсь", – подчеркнул он.

Зато глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, ответственный также за оборонную политику объединения, попросил дополнительных разъяснений ситуации.

Роберт Бригер занимает занимает занимает должность председателя Военного комитета Евросоюза – высшего военного органа ЕС – с 2022 года. Перед тем он несколько лет возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Австрии.

Напомним, в начале года Министерство внутренних дел Австрии предупредило о "заметном притоке" ультраправых в страну.