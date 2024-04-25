Орбан на конференции консерваторов: "Вернем Европе величие! Вперед, Дональд Трамп!"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в речи на открытии Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Будапеште призвал правые силы объединиться для победы над "либеральным мировым духом" и выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу на фоне его судов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Орбан пожаловался участникам CPAC, что консерваторы по всему Западу – в частности он сам и Трамп – находятся под атакой "гегемонистского либерального порядка". Но выборы в ЕС и США в этом году, по его словам, станут шансом для начала "эры суверенитета".

"Мировой порядок меняется, и мы должны довести наше дело до триумфа в разгар этих изменений. Прогрессивные либералы чувствуют опасность. Замена этой эпохи означает замену их самих", – сказал венгерский премьер.

Реклама:

Он прямо поддержал Дональда Трампа в связи с уголовным делом против него в суде Нью-Йорка, заявив, что против него "используют как оружие государственные институты".

"Вернем Америке величие, вернем величие Европе! Вперед, Дональд Трамп, вперед, европейские суверенисты! Оседлаем коней, наденем доспехи, отправимся на поле боя и начнем предвыборную битву!" – призвал он.

CPAC – это аббревиатура Конференции консервативного политического действия, которая начала свою деятельность еще в 1974 году. В последние годы она также привлекала представителей ультраправых, националистических и расистских движений.

Будапешт уже в третий раз принимает конференцию. Ее премьер Виктор Орбан на мероприятии 2022 года назвал Венгрию "бастионом консервативных христианских ценностей в Европе" и призвал американских консерваторов победить "доминирование прогрессивных либералов в общественной жизни".

Читайте также: Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США.