Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей

Украинский город Хмельницкий выиграл 2021 Europe Prize - высшую награду, которую ежегодно присуждает Парламентская Ассамблея Совета Европы городам, которые активно продвигают европейские идеалы.

Об этом сообщила пресс служба ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Хмельницкий активно сотрудничает со своими 13 городами-побратимами - Силистрой в Болгарии, Рустави в Грузии, Шауляем в Литве, Бельцами в Молдове, Цеханувом в Польше, Бором в Сербии, Манизесом в Испании, Крамфорсом в Швеции, украинским Старобельском, Кармелом в Израиле, Акваскальентесом в Мексике, Модесто в США и Шицзячжуаном в Китае.

"Город постоянно пытается расширить сотрудничество и наладить экономическое, научное, техническое, культурное партнерство с новыми городами. Он также активно занимается защитой окружающей среды и имеет проекты в этой сфере", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в Хмельницком есть много программ для молодежи - программы обмена между школами и вузами с учебными заведениями в других странах Европы, в школах проводится День Европы, молодежь знакомят с культурой и традициями европейских стран через различные события.

Хмельницкий с 2003 года отмечает День Европы, организуя фестивали европейской культуры с викторинами и соревнованиями, а также организует встречи "Европейских клубов" в учебных заведениях; в дни местных и национальных праздников, как и в Европейский день языков, вывешивают флаг ЕС.

Отмечается, что в 2020 году для сотрудничества с городами-побратимами Хмельницкий создал уникальный проект - онлайн-платформу, на которой есть информация города и его побратимов о возможностях для инвестиций и экспорта, с презентациями стратегических проектов.

На финальном этапе за приз соревновались также немецкие Бамберг и Мюнстер и польское Кельце.

Награда Europe Prize, основанная в 1955 году, является высшей наградой, которая может быть присуждена европейскому городу. Сам приз состоит из кубка, диплома и стипендии, которая может быть использована для учебного визита молодежи города-победителя в европейские институции.

Хмельницкий - уже не первый украинский город, выигрывающий Europe Prize. В 2010 награду присудили Харькову, в 2018 году - Ивано-Франковску.