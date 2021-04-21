В ПАСЕ призвали к новым санкциям и судам против режима в Беларуси

В Парламентской ассамблее Совета Европы призывают страны-члены вводить санкции против представителей правящего режима в Беларуси и национальные "списки Магнитского".

Об этом говорится в принятой 21 апреля резолюции ПАСЕ о нарушении прав человека в Беларуси и необходимости международного расследования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Ассамблея призывает страны-члены Совета Европы применить в своих судах принцип "универсальной юрисдикции" по фактам пыток, а также ввести целевые санкции по своим "спискам Магнитского" против лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека", - говорится в резолюции в отношении представителей режима в Беларуси.

Среди стран, которые предоставляют защиту жертвам репрессий в Беларуси и поддерживают белорусское гражданское общество, в ПАСЕ отмечают Украину, страны Балтии, Польшу.

В документе поясняется, что применение принципа "универсальной юрисдикции" должно быть направлено против представителей правящего режима в Беларуси, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека. Этот принцип заключается в том, что национальные суды могут осуществлять уголовное преследование лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека, даже если эти нарушители являются иностранцами и совершали преступления за рубежом.

В ПАСЕ еще раз призвали правящий режим в Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить нарушение прав человека, включая применение пыток. Как также добавляется в резолюции, пока это требование не будет выполнено, правительства стран-членов должны прекратить политическое и экономическое сотрудничество с белорусским режимом.

Кроме этого, Ассамблея призвала режим в Беларуси провести новые демократические выборы президента в 2021 году.