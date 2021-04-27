На украинского депутата в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ
Украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца по жалобе главы российской делегации в Ассамблее.
Об этом нардеп сообщил во вторник, 27 апреля, пишет "Европейская правда".
"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", - сообщил депутат в Facebook.
Жалоба главы российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также запостил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого.
Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбуждено по поручению президента ПАСЕ Рика Дамса.
Источники ЕвроПравды свидетельствуют, что основные претензии в ПАСЕ были к видео в Facebook-постах украинского депутата.
В то же время рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ из-за украинского флага и вопросов Гончаренко к Ангеле Меркель перенесли на начало июня.
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