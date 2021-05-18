"Промышленный безвиз": в ЕС озвучили первые домашние задания для Украины

Эксперты ЕС оценили соответствие украинского законодательства для заключения соглашения АСАА, известного как "промышленный безвиз".

О завершении работы первой предварительной оценочной миссии ЕС сообщает сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "Европейская правда".

Как отмечается, отчет этой миссии станет фундаментом для дальнейших действий по завершению транспозиции - воплощения в украинском законодательстве - нормативных документов ЕС, уточнения переводов и таблиц соответствия, а также для дальнейшего аудита работы национальной инфраструктуры качества.

Эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, имплементация которых потребуется для заключения соглашения о "промышленном безвизе". Следует отметить, что перечень нормативных актов, подлежащих оценке, был расширен на нормативные акты по экологической маркировке и эко-дизайну.

По 67 документам эксперты пришли к выводу, что законодательные акты ЕС надлежащим образом транспонированы. Еще по 13 документов работа продолжается. По шести из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

В частности, Украине нужно урегулировать вопрос маркировки СЕ, а также участия в системах RAPEX и ICSMS.

Вместе с тем эксперты ЕС пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС. Этот вывод дает зеленый свет для следующего этапа в согласованном плане действий заключения АСАА - оценки работы учреждений.

Напомним, соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.