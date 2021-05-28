В Молдове говорят, что Украина не делится информацией по делу о похищении Чауса

Молдовская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направляла Украине просьбу о содействии в расследовании похищения в Кишиневе экс-судьи Николая Чауса, но не получила ответа на вопросы, которые интересовали следователей.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства, сообщает "Европейская правда".

В прокуратуре подтвердили, что в апреле направили украинским правоохранителям просьбу по делу и что украинские коллеги не дали ответа на поставленные вопросы.

В PCCOCS отметили, что украинские правоохранители просили дополнительную информацию о доказательствах по делу и заявили, что не могут разглашать информацию об украинских гражданах, ссылаясь на защиту персональных данных.

"Таким образом, диалог по этому уголовному делу не может существенно помочь расследованию", - отметили в пресс-службе PCCOCS.

Прокуроры продолжают расследование, в том числе по двум уже задержанным подозреваемым.

Молдовские правоохранители просили некоторую информацию о Чаусе и 12 гражданах Украины и двух сотрудниках посольства Украины в Молдове. К запросу приложили копии паспортов с просьбой сообщить, совпадают ли номера с фотографиями владельцев. Также запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой.

Четыре человека из запроса ранее фигурировали в журналистских расследованиях о похищении Чауса - а именно люди по имени Эдуард Ставицкий, Алексей Нечаев, Алексей Сотников и Юрий Коваленко. RISE Moldova и "Слiдство.інфо" по результатам совместного расследования предположили, что Ставицкий и Коваленко могут быть связаны с украинской разведкой.

Также молдоване интересовались деятельностью военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка.

Напомним, 17 мая пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину, и опроверг, что его похитили в 2021 году. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

Между тем журналисты-расследователи RISE.Moldova в сотрудничестве с украинским "Слідство.інфо" опубликовали серию материалов, в которых приводят доказательства того, что вероятные участники похищения Чауса могут быть связаны с украинской разведкой.

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