Украинские разведчики, похившие Чауса в Молдове, арендовали авто с GPS-маячком - СМИ

Украинцы, вероятно, сотрудники разведки, которые похитили в Кишиневе бывшего судью Николая Чауса, передвигались на арендованном авто с GPS-маячком, благодаря чему следствие смогло установить их маршрут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале журналистов-расследователей RISE Moldova и украинского Слiдство.инфо.

Похищение Чауса планировалось как минимум за 19 дней до этого и за ним следила группа из более чем 10 человек в период с 15 марта по 3 апреля 2021, пишут журналисты со ссылкой на материалы молдавских правоохранителей, оказавшихся в их распоряжении.

Все они прибыли в Молдову отдельными группами, часто меняли место жительства, не проживали вместе и уехали также отдельно в разное время. По меньшей мере пятеро из них очевидно показали на таможне паспорта с вымышленными именами.

По данным расследователей, один из таких украинцев, 34-летний Юрий Коваленко, прибывший в страну автобусом 15 марта через пункт пропуска Атаки⎯ Могилев-Подольский, через два дня - 17 марта - отправился в кишиневский прокат авто на ул. Иона Крянгэ.

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Там он подписал соглашение об аренде красного Hyundai Accent со следующего дня. "Автомобиль был оборудован системой GPS, поэтому можно было отследить его маршрут", - пишут расследователи.

В последующие три дня - 18, 19, 20 марта на этом авто он будет ездить по Кишиневу. Каждый раз маршрут будет почти идентичным: к гостинице своего напарника Ивана Федосенко, с которым он приехал одним рейсом, а далее - к дому в микрорайоне Ботаника на бульваре Дебечал, где проживал Чаус.

20 марта Коваленко поехал напрямую в район проживания Чауса. Ночью в 1:07 он остановился у гостиницы на улице Петру Мовилэ и в 01:41 уехал оттуда.

21 марта в 9 утра Коваленко выехал в 11:38, заехал на 20 минут к винному магазину в центре Кишинева, а в 12:05 сдал арендованный автомобиль. В тот же день он уехал из Молдовы через Атаки, а Федосенко остался еще на несколько дней.

24 марта после обеда через пункт пропуска в Атаках снова прибыл Коваленко, а вместе с ним еще один украинец, они пересекли границу пешком. На этот раз напарником Коваленко, по данным журналистов, был "Эдуард Ставицкий", настоящее имя которого - Андрей Куценко и который тоже связан с военной разведкой.

25 марта Коваленко отправился в ту же компанию аренды авто и взял на два дня Volkswagen Jetta. Около 10:10 машина остановилась в микрорайоне Ботаника недалеко от дома Чауса. С 15:07 до 16:48 машина стояла возле гостиницы на ул. Пушкина, а с 18 часов и до следующего дня - на улице Каля Орхейулуй у ресторана.

27 марта Коваленко попросил продлить срок аренды авто и узнал, что ему пришел штраф за нарушение правил дорожного движения. В тот же день автомобиль снова стоял у дома Чауса, а затем - у специализированного магазина вин, куда уже приезжал дважды.

28 марта Коваленко сдал этот автомобиль и вместе с Куценко переехал в другой отель.

29 февраля в той же компании авто арендовал 36-летний Алексей Сотников, взяв на три дня белый Renault Megane без системы GPS.

30 марта украинец Алексей Нечаев в той же компании арендует авто, которое недавно сдал Коваленко - Volkswagen Jetta с GPS. Он также приезжал к дому Чауса, и 31 марта парковался рядом с тремя машинами возле парка Сергея Лазо - Ford Transit, Mercedes Benz и Renault Scenic, две из которых затем будут использованы для похищения судьи.

3 апреля около 15:30 - через несколько часов после похищения Чауса - Коваленко и Куценка- "Эдуарда Ставицкого" зафиксировали на пункте пересечения границы "Атаки-Могилев-Подольский". Они появились почти сразу после того, как к пункту пересечения границы приехала Toyota с дипломатическими номерами, в которой скорее всего и находился Чаус. По данным следствия, Коваленко и Куценко прибыли из Кишинева в Атаки на автомобиле украинского посольства.

В предыдущих расследованиях RISE Moldova рассказывали, что Юрий Коваленко учился в Высшем военном училище в Одессе и может быть связан с украинской разведкой. На 2018 год он был прописан в Киеве на ул. Электриков, 33, на Рыбачьем полуострове. По этому же адресу расположено Главное управление разведки Минобороны Украины. По тому же адресу, Электриков 33, в 2008 году работал Иван Федосенко.

Украинцы Нечаев и Сотников упоминались в одном из предыдущих материалов. В частности, журналисты узнали, что эти лица скорее всего въехали в Молдову под паспортами прикрытия.

Журналисты установили, что в последующие часы после Коваленко и Куценко из Молдовы выехали еще ряд лиц, вероятно причастных к похищению судьи. Это 45-летний украинец Олег Стадник, против которого в Молдове в прошлом году открыли уголовное дело. В 2016 году Национальный антикоррупционный центр начал расследование против должностных лиц, которые выдали Стаднику документы на имя реального гражданина Молдовы. Вслед за ним к пункту пересечения границы в Атаках прибыл 36-летний Александр Костенюк, который, по данным следствия, ранее был начальником управления уголовного розыска во Львове.

Далее в Атаки прибыли 45-летний Роман Кожушко и 30-летний Михаил Булега, приехавшие на такси из Бельц, а после них - 48-летние Юрий Ткач и Богдан Кузмак. Последними из группы, по данным журналистов, были 43-летний Андрей Солтыс и 30-летний Тарас Штойко.

Представитель Главного управления разведки в комментарии Hromadske категорически отрицал связь ведомства с похищением судьи Чауса.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

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