Лукашенко подписал декрет о передаче власти в Беларуси в случае его смерти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Документ предусматривает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

На территории страны при этом незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Декрет предусматривает, что Совет безопасности совместно с губернаторами должен решить вопрос о проведении выборов нового президента, назначив их дату.

Документ вступает в силу с момента подписания.

Накануне заявил, что готов к проведению досрочных президентских выборов при условии, что в США одновременно пройдет аналогичное голосование.

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