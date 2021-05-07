Лукашенко заявил, что согласен на досрочные выборы, но только одновременно с Байденом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к проведению досрочных президентских выборов при условии, что в США одновременно пройдет аналогичное голосование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что на выборах в США при голосовании по почте бюллетени с подписями за Дональда Трампа "выбрасывались в урны".

"Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом Твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?", - добавил Лукашенко.

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