В порт Одессы зашли военные корабли Британии и Нидерландов

В одесский порт днем ​​18 июня зашли два военных корабля Британии и Нидерландов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

"Приветствуем HMS Defender и НNLMS Evertsen в морских воротах Украины - Одессе! Они проведут совместные учения с партнерами из ВМС Украины, в том числе по тушению пожаров и ремонтно-восстановительным работам", - отмечает посольство.

Welcome to @HMSDefender 🇬🇧 and @HNLMS_Evertsen 🇳🇱 in famous sea gates of Ukraine - #Odesa!



They will conduct joint trainings with Ukrainian partners from @UA_NAVY 🇺🇦, including on fire fighting and damage control.#StrongerTogether #CSG21 #GlobalBritain https://t.co/L51ujvyuq6