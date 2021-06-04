СНБО в тайном режиме одобрил решение о интеграции в НАТО

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и принял ряд соответствующих решений.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора... Вопрос рассматривали тайно, приняты все соответствующие решения, решения принимали единогласно", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу

Всего на заседании СНБО в пятницу были рассмотрены восемь различных вопросов.

Напомним, саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе, Украину, как и других партнеров, не приглашали.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) на июньском саммите, поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

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