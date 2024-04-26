В чем проблема решения МИД об ограничениях для украинских мужчин за рубежом

С 23 апреля 2024 года консульства Украины за рубежом по указанию Министерства иностранных дел прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам (от 18 до 60 лет), а подразделения ГП "Документ" за рубежом вообще прекратили обслуживание всех украинцев старше 12 лет. В правительстве уверяют, что ограничения являются временными.

В МИД объяснили свое решение принятием закона о мобилизации.

Основной аргумент в пользу ограничений для мужчин, которые будут введены законом – вопрос справедливости.

Действия государства, впрочем, вызвали значительную общественную дискуссию. Мнения нашей коллеги в Польше и автора "ЕвроПравды" Елены Бабаковой относительно действий государства в этой ситуации – в статье Справедливость во вред. Какие последствия будет иметь решение о "наказании" украинцев за рубежом. Далее – краткое ее изложение.

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Решение приостановить предоставление консульских услуг для мужчин 18-60 лет продиктовано огромным запросом на справедливость внутри Украины. Как показывают комментарии, такое решение по крайней мере временно успокаивает этот запрос.

Но оно также усиливает разделение на "тех, кто здесь" и "тех, кто там". Не говоря уже о том, что решение прокоммуницировано очень плохо. Настолько плохо, что хуже некуда.

Это не первый шаг команды Зеленского, который настраивает украинцев против украинской диаспоры.

Но восприятие украинских мигрантов было пренебрежительным у всех правительств.

Корни проблемы – в том, что в украинской власти до сих пор не понимают, почему люди мигрируют, как они живут в эмиграции, как грамотно использовать ресурс мигрантов.

Жизненная ситуация украинских мигрантов и интенсивность связей с Украиной бывает очень разной.

Между тем представители всех групп принимали довольно активное участие в акциях поддержки Украины, занимались волонтерством и фандрейзингом. И во многом это обеспечивалось тем, что хотя Родина этим мигрантам ничего не предлагала, но и ничего от них не требовала.

Изменение статус-кво способно привести не к реакции "больше позаботимся о Родине", а только к "больше позаботимся о себе".

Нет, мигрантам, конечно, не хуже живется, чем людям в Харькове или Запорожье. Но существует такое понятие, как emigration load, рутина в новой стране без тех социальных связей, которые дома поддерживали тебя с детства, и эта нагрузка поглощает очень много усилий и времени.

Нехватка действительных документов, созданная государством, разрушает и без того нестабильную конструкцию.

Действия украинской власти, тем более в таком хаотичном формате, создают проблемы не только для мигрантов, но и для принимающих стран. Всем нужны рабочие руки, а не нужны тысячи людей, которые выпали из легального рынка труда, системы здравоохранения, образования и т.д. Действия столиц будут разными.

Рискну утверждать, что этим решением – с точки зрения ЕС – Киев не показал, что делает все для победы, но создал еще одну проблему.

Но никаких депортаций или "эскортирования" мужчин в Украину из ЕС не будет.

Это и против права, и против интересов бизнеса в принимающих странах.

А заявления отдельных европейских чиновников, что они смогут вернуть мужчин в Украину – вроде того, что прозвучало от польского министра обороны Косиняка-Камыша, – это бред.

Я не знаю, как правильно в этой ситуации. Запрос на солидарную ответственность за страну – честный и понятный. Но если целью решения МИД было также увеличить личный состав ВСУ – то выбранный инструмент к этому не приведет.

Вместо этого мы получили очередной раздор.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой Справедливость во вред. Какие последствия будет иметь решение о "наказании" украинцев за рубежом.