Косово обещает ввести однополые союзы в мае

Правительство Косова планирует ввести однополые союзы в мае, эти намерения – часть усилий частично признанной страны по присоединению к Совету Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Черногория является единственной страной Западных Балкан, которая позволяет однополые гражданские союзы, предыдущая же попытка ввести их в Косове была отклонена парламентом в 2022 году.

"Косово стремится вскоре стать второй страной на Западных Балканах… которая предлагает своим гражданам право на однополые гражданские союзы. Мы будем упорно работать, чтобы принять это в ближайшее время", – сказал премьер Косова Альбин Курти.

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Введение однополых союзов было бы важным шагом, поскольку это также сделало бы Косово первой страной с мусульманским населением, которое их легализовало. Согласно последней переписи 2011 года, 95,6% населения признали себя мусульманами, нынешняя перепись продолжается.

В отличие от 2022 года Курти получил поддержку большинства депутатов от своей партии на голосовании, запланированном на май.

Он уверен, что инициатива пройдет, хотя он также должен убедить 11 депутатов от оппозиции.

Но хотя политическое отношение изменилось, это предложение остается относительно непопулярным, поскольку только 20% жителей Косова поддерживают однополые союзы, согласно опросу 2023 года, что на 8 пунктов больше, чем в 2015 году.

Это заявление было одной из двух уступок, очерченных Курти в четверг, которым он надеется склонить весы в пользу вступления своей страны в Совет Европы.

Он также пообещал "решить нерешенные проблемы по… косовско-сербскому меньшинству" после напряженности на севере страны.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, открывающей путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.

Для Сербии, не признающей независимости Косова, его членство в международных организациях крайне чувствительный вопрос. Больше об этом – в видео "ЕвроПравды".