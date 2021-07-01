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Словения начала председательство в Совете ЕС

Четверг, 1 июля 2021, 08:22

Словения начала свое полугодовое председательство в Совете ЕС, сменив в этой роли Португалию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Председательство Словении продлится с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Своим лозунгом она выбрала "Объединенная устойчивая Европа" (Together. Resilient. Europe).

Как отмечают в коммюнике, программа председательства Любляны будет сосредоточена на четырех главных сферах: восстановление блока, работа над устойчивостью и стратегической автономией; обдумывание будущего Европы; поддержка европейского образа жизни, верховенства права и европейских ценностей; повышение безопасности и стабильности в соседних с ЕС странах.

"Словенское председательство в Совете ЕС будет активно работать над усилением устойчивости ЕС к кризисам в сфере здравоохранения, экономике, энергетике, климате, сфере кибербезопасности. Работать вместе, поддерживать друг друга и действовать солидарно на благо каждого гражданина ЕС - это ключевое для повышения устойчивости Евросоюза", - добавляют в нем.

Напомним, последние полгода перед этим в Совете ЕС председательствовала Португалия, а следующей после Словении станет Франция.

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