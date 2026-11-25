Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту подхода американского президента Дональда Трампа к Владимиру Путину, заявив, что тот подвергает хозяина Кремля испытаниям.

Заявление генсека НАТО приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Накануне встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, которая состоится в среду, Рютте заявил, что Трамп подвергает Путина испытаниям, в частности во время их встречи в Шэньчжэне на прошлой неделе.

Рютте отметил, что Трамп задает вопросы: "Готов ли он сесть за стол переговоров? Готов ли он действительно вести переговоры?"

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что это давление необходимо поддерживать.

"Я думаю, что это работает, и мы должны продолжать в том же духе", – добавил он.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошел в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Заходя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Также американский президент заявил, что глава Кремля заверил его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.