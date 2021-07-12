Зеленский будет говорить с Меркель о гарантиях безопасности из-за "Северного потока-2" - спикер

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует во время рабочего визита в Германию обсуждать с канцлером Ангелой Меркель денежный вопрос компенсаций Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2", но речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток-2 "- это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Поэтому, думаю, о каких-то экономических компенсациях речи идти не будет. Президент Владимир Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока-2".

Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим об определенных гарантиях безопасности - возвращении временно оккупированных территорий, а не денежной компенсации", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ по итогам встречи президента Украины и федерального президента Германии в понедельник, 12 июля.

12 июля Зеленский осуществляет визит в Германию, где он встретится с канцлером Ангелой Меркель.

Среди тем переговоров - усиление роли Германии в "нормандском формате" и в установлении мира на Донбассе, строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымской платформы", а также торгово-экономическое сотрудничество.