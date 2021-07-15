Количество погибших от наводнений в Германии возросло до 45

Число погибших от непогоды и наводнений в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнлянд-Пфальц возросло как минимум до 45.

Об этом сообщила немецкая полиция, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Спасатели нашли тела двух мертвых людей в затопленном подвале дома в Гейленкирхене в земле Северный Рейн-Вестфалия.

По данным полиции, попытки их реанимации не увенчались успехом.

По предварительным данным, в доме проживали двое жителей в возрасте 74 и 78 лет. Они погибли на месте. Как сообщила полиция, точная причина смерти является предметом расследования.

Десятки людей все еще считаются пропавшими без вести.

В соседней Бельгии по меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения.

Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в смертоносных наводнениях глобальное потепление.

Канцлер Германии Ангела Меркель, находящийся с визитом в Вашингтоне, пообещала поддержку людям в районах затопления.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время масштабных наводнений в Германии.