Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз утвердил решение о возобновлении свободного въезда из Украины

Посольства 24 стран Евросоюза напомнили Грузии об ассоциации с ЕС

Число погибших от наводнений в Германии выросло до 42, спасательные работы продолжаются

Военный вертолет США во время аварийной посадки снес фонари и остановил транспорт в Бухаресте






Счетная палата Молдовы подверглась кибератаке, уничтожившей общедоступные базы данных

Четверг, 15 июля 2021, 20:13

Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаке на официальный сайт учреждения, в результате которой было уничтожено все общедоступные базы данных.

Заявление органа опубликовал сайт молдовского телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Счетной палате, с такой ситуацией высокий контрольный орган страны столкнулся впервые.

"Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - отмечается в заявлении.

Счетная палата планирует установить в ходе расследования, была ли эта атака организована хакерами с целью шантажа, или же это спланированный заказ, направленный на создание препятствий для деятельности учреждения.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением работы сайта. В Счетной палате пообещали приложить все усилия, чтобы сайт заработал как можно быстрее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова кибербезопасность
powered by lun.ua