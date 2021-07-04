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В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб украинец

Воскресенье, 4 июля 2021, 16:39

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины, которого придавило гидравлическим домкратом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP.INFO.

Трагедия произошла 3 июня в населенном городке Вронки Великопольского воеводства.

"Свидетелей опрашивают. По предварительным оценкам, произошла авария", - заявила пресс-секретарь полиции в городе Шамотулы Сандра Худа.

По ее словам, полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Об этом случае проинформирован Государственную инспекцию труда. Дело находится под контролем местной прокуратуры.

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