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Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы - Кулеба

Вторник, 10 августа 2021, 17:02

10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - сообщил Кулеба в своем Twitter.

В то же время он не уточнил, от каких стран только поступило подтверждение.

Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" - им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

В событии планируют лично принять участие президенты Польши, Латвии и Словакии.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

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Крым Кулеба
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