Регион Польши остался "свободной от ЛГБТ зоной", несмотря на риск потери 2,5 млрд евро

Региональный совет Малопольского воеводства Польши проголосовал за то, чтобы оставаться "зоной, свободной от ЛГБТ", несмотря на предупреждение Европейского союза о том, что он может потерять финансирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Многие местные власти в Польше объявили себя свободными от "идеологии ЛГБТ" за последние два года. Из-за этого Польша столкнулась с критикой Европейской комиссии, которая заявляет, что зоны могут нарушать закон ЕС о недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Власти Малопольского воеводства заявили, что получили письмо с предупреждением, в котором говорится, что регион может потерять более 2,5 миллиарда евро средств ЕС, если к середине сентября не отменит заявление, сделанное в 2019 году.

В четверг оппозиция в региональном собрании предложила отменить резолюцию, но решение отклонили благодаря голосам представителей правящей партии "Право и справедливость".

"Мы не можем просто отрицать то, что было сказано в 2019 году. Нам нужно встретиться и переписать эту декларацию, поскольку декларация 2019 года была неправильно понята", - сказал руководитель совета Ян Дуда, отец президента Польши Анджея Дуды.

Некоторые религиозные консерваторы в Польше говорят, что не имеют ничего против геев, но выступают против того, что они называют "идеологией ЛГБТ", которая, по их словам, представляет собой угрозу христианским ценностям.

"Зоны, свободные от ЛГБТ" стремятся запретить пропаганду гомосексуализма и других сексуальных идентичностей меньшинств, особенно в школах.