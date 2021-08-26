4 морских пехотинцев США и 13 афганцев погибли при взрывах в Кабуле - WSJ

В результате взрывов вблизи аэропорта Кабула в четверг погибли по меньшей мере 13 афганцев и 4 американских военнослужащих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, посол США в Кабуле сообщил сотрудникам, что четверо морских пехотинцев погибли и трое получили ранения при взрывах.

Ранее Пентагон официально подтвердил гибель военнослужащих США и афганских граждан в результате теракта, но не назвал конкретных цифр.

Медики в Кабуле сообщили о 6 жертвах теракта и не менее 60 раненых.

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Позже Пентагон заявил, что взрывов было два - один у ворот Эбби, где размещались военные Великобритании и США, а второй возле гостиницы Baron неподалеку.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.