4 морських піхотинців США і 13 афганців загинули під час вибухів у Кабулі - WSJ

В результаті вибухів поблизу аеропорту Кабула в четвер загинули щонайменше 13 афганців і 4 американських військовослужбовців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За даними видання, посол США в Кабулі повідомив співробітникам, що четверо морських піхотинців загинули і троє отримали поранення під час вибухів.

Раніше Пентагон офіційно підтвердив загибель військовослужбовців США та афганських громадян в результаті теракту, але не назвав конкретних цифр.

Раніше медики у Кабулі повідомили про 6 жертв теракту та щонайменше 60 поранених.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.