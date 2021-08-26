Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Взрыв возле аэропорта Кабула устроил смертник ИГИЛ - СМИ

Четверг, 26 августа 2021, 17:50

Взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и лицо, знакомое с ситуацией, передает "Европейская правда".

"Виновником взрыва стал террорист-смертник ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По словам четырех источников, осведомленных о ситуации, нападение произошло недалеко от ворот, где персонал США недавно принимал американских граждан на борт эвакуационных рейсов.

Посольство США в Кабуле после взрыва направило предупреждение: "Граждане США, которые сейчас находятся у ворот Abbey, восточных ворот или северных ворот аэропорта, должны немедленно уехать оттуда".

Официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Информация о взрыве поступила лишь через несколько часов после того, как западные страны начали предупреждать об усилении террористической угрозы со стороны ветви "Исламского государства" в Афганистане.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан терроризм
powered by lun.ua

Статьи

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Где выше зарплата, а где легче трудоустроиться? (укр.)
26 августа 2021 — Марцин Колодзейчик, EWL Group

Президент Эстонии: Украине понадобится под 20 лет для готовности к членству в ЕС

Керсти Кальюлайд: "Нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи".
25 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда