"Талибан" заявил о 13 погибших при взрыве возле аэропорта Кабула

Официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель талибов заявил, что среди погибших есть женщины и дети, а также ранены несколько бойцов "Талибана". Информация о погибших пока не подтверждена из других источников.

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США сообщает о нескольких раненых, среди которых есть и американские военнослужащие.

Также сообщается, что взрыв организовал террорист-смертник, по некоторым данным, террористов было двое.

Афганское издание Tolo News сообщает, что несколько человек, раненых в результате взрыва у ворот аэропорта Кабула, были доставлены в местную больницу.

دا عکسونه د کابل هوایي ډګر دباندې، د نننۍ چاودنې د ټپیانو دي.

د پېښې عیني شاهدانو د ایمرجنسي روغتون مخه کې د طلوع‌نیوز خبریال ته وویل، چې چاودنه زوروره وه او مرګ‌ژوبله یې اړولې. pic.twitter.com/fET9gfyb4X — TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.