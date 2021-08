Пентагон подтвердил второй взрыв возле аэропорта Кабула

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кирби написал в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey стал результатом комплексной атаки, которая привела к гибели среди военных США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв в гостинице Baron или около него, недалеко от ворот Abbey", - написал Кирби.

