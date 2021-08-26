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Укр / Рус
Укр / Рус

Пентагон подтвердил второй взрыв возле аэропорта Кабула

Четверг, 26 августа 2021, 18:14

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кирби написал в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey стал результатом комплексной атаки, которая привела к гибели среди военных США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв в гостинице Baron или около него, недалеко от ворот Abbey", - написал Кирби.

Ранее о втором взрыве вблизи аэропорта сообщило Министерство обороны Турции, а также российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

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Афганистан терроризм
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