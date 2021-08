В результате взрывов возле аэропорта Кабула пострадали не менее 60 человек

После двух взрывов возле аэропорта Кабула с ранениями госпитализированы 60 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Кабульский хирургический центр.

"Пока в наш Кабульский хирургический центр прибыли около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении центра в Twitter.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan