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Укр / Рус

В результате взрывов возле аэропорта Кабула пострадали не менее 60 человек

Четверг, 26 августа 2021, 18:57

После двух взрывов возле аэропорта Кабула с ранениями госпитализированы 60 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Кабульский хирургический центр.

"Пока в наш Кабульский хирургический центр прибыли около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении центра в Twitter.

Перед этим центр сообщил о 30 госпитализированных, а также о 6 жертвах взрыва, которые умерли по дороге в больницу.

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Позже Пентагон заявил, что взрывов было два - один у ворот Эбби, где размещались военные Великобритании и США, а второй возле гостиницы Baron неподалеку.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

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Афганистан терроризм
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