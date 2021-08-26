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США, Британия и Австралия попросили не ехать в аэропорт Кабула из-за угрозы теракта

Четверг, 26 августа 2021, 08:31

Правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

США сообщили об"угрозе за пределами ворот" и рекомендовали гражданам "не ехать в аэропорт и избегать ворот аэропорта до получения указания сделать это".

МИД Британии так же попросило не ехать в аэропорт Кабула "из-за высокой угрозы террористической атаки", а тех, кто уже находится рядом, "переместиться в безопасное место и ждать дальнейших рекомендаций". Также отмечается, что поездки в аэропорт дорогами стали "чрезвычайно опасными".

"Сейчас присутствует очень высокая угроза террористической атаки", - заявила также министерка иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Байден отметил, что США успевают в срок и заинтересованы закончить миссию как можно скорее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, но не детализировал, как это может происходить.

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