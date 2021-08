США подтвердили гибель своих военных в результате теракта возле аэропорта Кабула

Пентагон официально подтвердил гибель военнослужащих США в результате теракта в аэропорту Кабула.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить, что несколько военнослужащих США были убиты сегодня во время комплексной атаки в аэропорту Кабула. Несколько других были ранены. Нам также известно, что афганцы стали жертвами этой атаки", - говорится в заявлении.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU