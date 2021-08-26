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США подтвердили гибель своих военных в результате теракта возле аэропорта Кабула

Четверг, 26 августа 2021, 20:24

Пентагон официально подтвердил гибель военнослужащих США в результате теракта в аэропорту Кабула.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить, что несколько военнослужащих США были убиты сегодня во время комплексной атаки в аэропорту Кабула. Несколько других были ранены. Нам также известно, что афганцы стали жертвами этой атаки", - говорится в заявлении.

Точные цифры погибших в заявлении не названы.

Ранее медики в Кабуле сообщили о 6 жертвах теракта и не менее 60 раненых.

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Позже Пентагон заявил, что взрывов было два - один у ворот Эбби, где размещались военные Великобритании и США, а второй возле гостиницы Baron неподалеку.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

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Афганистан
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