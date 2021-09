Премьер Британии провел перестановки в правительстве, сменил главу МИД

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел перестановки в правительстве, заменив нескольких ключевых министров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новым министром иностранных дел стала Элизабет "Лиз" Трасс, которая заменила на посту Доминика Рааба. Ранее она занимала должность министра по вопросам международной торговли.

The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK



She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny