Прем'єр Британії провів перестановки в уряді, змінив главу МЗС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів перестановки в уряді, замінивши кількох ключових міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новим міністром закордонних справ стала Елізабет "Ліз" Трасс, яка замінила на посаді Домініка Рааба. Раніше вона обіймала посаду міністра з питань міжнародної торгівлі.

Ліз Трасс - лише друга жінка, призначена міністром закордонних справ Британії. Першою була Маргарет Бекетт у 2006 році.

The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK



She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny