По улицам Рима бродят дикие кабаны, политики не знают, что с ними делать

Жители Рима сняли на видео семейства диких кабанов, которые гуляют по улицам города, что снова вызвало ожесточенные дебаты вокруг увеличения присутствия животных в итальянских городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Одно видео было снято на улице Виа Трионфале в северной части города. На кадрах можно увидеть примерно 12 кабанов, которые гуляют днем ​​по оживленной дороге между транспортными средствами.

they're coming for me pic.twitter.com/S1kAjaRdR1

Местные службы заявили, что животные "полностью урбанизированы" и "совсем не боятся" пешеходов или интенсивного движения транспорта.

Еще одно видео показывает семью кабанов, пойманных камерами видеонаблюдения, которые ночью бродят по улице в центре города в поисках пищи.

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo