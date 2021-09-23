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Укр / Рус

По улицам Рима бродят дикие кабаны, политики не знают, что с ними делать

Четверг, 23 сентября 2021, 11:51

Жители Рима сняли на видео семейства диких кабанов, которые гуляют по улицам города, что снова вызвало ожесточенные дебаты вокруг увеличения присутствия животных в итальянских городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Одно видео было снято на улице Виа Трионфале в северной части города. На кадрах можно увидеть примерно 12 кабанов, которые гуляют днем ​​по оживленной дороге между транспортными средствами.

Местные службы заявили, что животные "полностью урбанизированы" и "совсем не боятся" пешеходов или интенсивного движения транспорта.

Еще одно видео показывает семью кабанов, пойманных камерами видеонаблюдения, которые ночью бродят по улице в центре города в поисках пищи.

Местные жители, которые поделились видео, жаловались, что "выгуливать собак стало очень опасно" из-за того, что по улицам бродят большие группы кабанов.

В последние годы такие случаи в Риме случаются все чаще, особенно в северной части города. "Они сняли то, что мы хорошо знаем более восьми лет", - сказал один из горожан, живущих недалеко от Виа Трионфале.

Новые видео разожгли давний политический спор по поводу того, как следует контролировать животных, поскольку группы фермеров заявили, что их число резко возросло во время пандемии.

Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли в среду назвал это "чрезвычайной ситуацией, которая ощущается по всей стране".

"Может показаться, что это ощущается только в муниципалитете Рима, но, к сожалению, это не так. Это проблема, о которой мне ежедневно докладывают все региональные советники, все торговые ассоциации всех регионов", - сказал он.

Министр добавил, что новые законы не нужны и "достаточно применить существующие правила, я имею в виду тот факт, что региональные власти могут обеспечить сдерживание популяции кабана".

Напомним, в начале сентября мэр Рима Вирджиния Раджи подала в суд на главу окружающего региона Лацио спустя, по ее словам, массовую и неконтролируемую присутствие кабанов в столице Италии.

Ранее в соцсетях появилось видео, как стадо диких кабанов окружило женщину, которая только что вышла из супермаркета близ Рима, и украла ее покупки.

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Италия ЕвроЖизнь
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