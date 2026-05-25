Почему Киев против идеи Мерца об ассоциированном членстве в ЕС и при каких условиях изменит мнение

На прошлой неделе немало шума наделала идея немецкого канцлера Фридриха Мерца об особом формате интеграции Украины в ЕС. Раздавалась критика, в том числе и со стороны "Европейской правды"; были также и положительные отзывы.

Казалось бы, точку в этой истории поставил президент Зеленский, который в конце недели в обширном письме руководству ЕС отверг предложение Мерца в его нынешнем виде.

Впрочем, это не означает, что инициатива Мерца "мертва" и что о ней следует забыть.

О проблемных местах предложения канцлера Германии и о том, как это исправить, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко. Далее – краткое изложение статьи.

В предложении канцлера Германии Фридриха Мерца есть как отдельные опасные, так и отдельные положительные, полезные для Украины элементы.

Да, канцлер Германии в своем письме руководству ЕС действительно допустил несколько критических ошибок, и их стоит отдельно проанализировать, чтобы провести красные линии, пересечение которых создает опасности для Украины. Но при их исправлении вполне возможны такие шаги со стороны ЕС, которые еще не будут означать полного членства – но будут выгодны Украине.

Киеву следует бороться за такие форматы и за приведение идеи Мерца в приемлемый вид. И работать над этим нужно безотлагательно, поскольку окно возможностей для создания новой рамки будет открыто ещё несколько недель – 18–19 июня, в завершение кипрского председательства, в Брюсселе состоится саммит ЕС.

Главной проблемой письма Мерца является то, что схема интеграции, которую он предложил, в случае воплощения в нынешнем виде ставит под сомнение конечную цель Украины – полноправное вступление в ЕС.

Предложение канцлера Германии проводит разграничение между Украиной и Молдовой, поэтому письмо было воспринято официальным Киевом как попытка создать претекст, который приведет к замене членства Украины в ЕС на его альтернативу (к тому же альтернативу пустую, без содержательного наполнения).

Европейские и немецкие источники убеждают "ЕвроПравду", что Мерц не преследовал этой цели.

Что он по-прежнему искренне – как и говорится в его письме – стремится привести Украину к вступлению.

Вторая идея, которая точно не найдет поддержки со стороны официального Киева, – это специальный статус, который Мерц предложил назвать "ассоциированным членством".

В Берлине, впрочем, настаивают, что для Мерца этот термин не является критическим. Несколько источников "ЕП" заверили, что команда канцлера уже знает о негативном восприятии этого названия со стороны Киева, и не составляет проблемы отказаться от упоминаний об "ассоциированном членстве" во всех дальнейших размышлениях о пути Украины к вступлению.

Идеи о том, что Украина получит больший доступ к институтам ЕС, будут более активно присутствовать в европейских дискуссиях – заслуживают внимания. Но попытки оформить их как официальный статус вызывают законный вопрос в Киеве – не превратится ли это в заменитель членства?

Предложение Мерца по своему формулированию подталкивало именно к такой мысли.

Литовцы в диалоге с другими странами ЕС предлагают закрепить за Украиной официально признанный статус "acceding state", то есть "государства, находящегося в процессе вступления в ЕС". Согласитесь, это совсем другое прочтение, чем "ассоциированный член" в письме Мерца!

Поэтому, если Евросоюз предложит наполненный конкретикой статус, который действительно будет служить этим переходным этапом, это сможет помочь украинским реформам. А еще это продемонстрирует государствам ЕС, их политикам, украинцам – да и в конечном итоге также Кремлю, – что вступление Украины в ЕС является действительно неизбежным и необратимым решением Европы. Что окончательное членство – вопрос ближайшего времени.

В качестве идеального варианта ЕС мог бы принять решение о том, что Украина получит этот статус в ответ на выполнение ею требований первого, "фундаментального" кластера, включающего в себя также пункты о верховенстве права, борьбе с коррупцией, правах человека и т. д.

