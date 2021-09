Послы ЕС продлили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Послы стран Европейского Союза одобрили продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" на продолжение еще на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен", - написал Джозвяк.

