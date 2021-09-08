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Укр / Рус

Послы ЕС продлили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Среда, 8 сентября 2021, 11:31

Послы стран Европейского Союза одобрили продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" на продолжение еще на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен", - написал Джозвяк.

Он указал в посте 44 юридических лица, однако в комментариях отметил, что ошибся, и их на самом деле 48, как и было ранее.

Решение еще должно быть формально утверждено Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода.

Предыдущий раз их продлевали до 15 сентября 2021 года.

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