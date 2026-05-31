Украина получила от Германии пусковую установку ЗРК IRIS-T

В субботу, 30 мая, Украина получила от Германии пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Об этом в воскресенье сообщил в своих соцсетях президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Глава государства рассказал, что за эту неделю россияне выпустили по украинцам 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов. Все эти удары были нанесены по гражданской инфраструктуре – жилым домам, энергетике.

"Ежедневно мы работаем, чтобы защиты от российского террора было больше. Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки.

Напомним, Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и конгрессменам по поводу нехватки средств ПВО.

Он также сообщил, что в ходе массированной атаки 24 мая Россия применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что США отреагируют на письмо президента Украины, в котором речь шла о дефиците средств ПВО.