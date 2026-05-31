СМИ: ЕС рассматривает возможность временной приостановки ценового ограничения на российскую нефть
Европейский Союз рассматривает возможность временной приостановки ценового ограничения на российскую нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".
В прошлом году ЕС утвердил динамический механизм, чтобы гарантировать, что ценовой лимит автоматически устанавливается каждые шесть месяцев на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals. Текущий ценовой порог составляет 44,1 доллара за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета.
Согласно этому лимиту, европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, которая продается по цене выше установленного порога.
Цены на нефть стремительно выросли в результате войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Во время следующего пересмотра ценового ограничения в июле уровень, вероятно, вырастет как минимум до 65 долларов, что превышает предыдущий порог в 60 долларов, установленный совместно G7, сообщили источники на условиях анонимности.
Замораживание позволит сохранить ценовой лимит на текущем уровне.
Другие рассматриваемые варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения до конца года ввиду исключительных обстоятельств на Ближнем Востоке или ограничение любого повышения до 60 долларов в соответствии с уровнем G7, отметили источники.
Этот шаг станет частью последнего пакета санкций ЕС, 21-го по счету со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. ЕС намерен окончательно согласовать и официально предложить пакет новых мер в начале июня. Послы государств-членов ЕС были проинформированы об этих планах на прошлой неделе.
В новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".
Напомним, что 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставок российской нефти.