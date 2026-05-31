Известному варшавскому адвокату грозит тюрьма за угрозы в адрес президента и главы МИД Польши

В Польше взяли под стражу на 3 месяца 48-летнего мужчину, который выдавал себя за других лиц и направлял в службы информацию о якобы готовящихся покушениях на президента и министра иностранных дел, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

48-летнему мужчине предъявлено 7 обвинений. Он будет отвечать, в частности, за выдачу себя за лиц, которые в прошлом занимали высокие государственные должности, отправку ложных сообщений о подготовке покушения на президента и главу МИД, а также сокрытие документов, принадлежащих другим лицам, и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Полиция сообщила, что 48-летний мужчина прилагал к сообщениям незаконно полученные документы и предметы, которые должны были обвинить других лиц и направить службы по ложному следу. В одном из писем были найдены боеприпасы.

После силового проникновения в квартиру 48-летнего мужчины полицейские обнаружили ноутбуки, флешки, карты памяти, мобильные телефоны. Там также было оружие и боеприпасы.

Мужчина хранил водительские удостоверения, удостоверения личности, виды на жительство, принадлежащие другим лицам.

Суд принял решение о временном заключении 48-летнего мужчины на 3 месяца. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Глава МВД Марчин Кервинский сообщил, что задержанный – это известный варшавский адвокат.

