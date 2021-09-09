"Газпром" хочет запустить "Северный поток-2" 1 октября - СМИ

Российский монополист "Газпром" планирует начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает "Европейская правда".

Российский газовый гигант хочет начать транспортировку топлива через первый участок линии "Северный поток-2" в Германию 1 октября. Сроки фактических поступлений в газовую сеть Европы все еще будут зависеть от решения немецкого регулятора.

"Северный поток-2" приблизился к началу эксплуатации на этой неделе, когда его владелец сказал, что последняя труба второй линии была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датской и немецкой секций перед вводом в эксплуатацию.

"Газпром" нацелен на поток газа через обе линии под Балтийским морем до 1 декабря, сказали источники. Компания уже заявила, что в этом году трубопровод сможет провести 5,6 млрд кубометров топлива.

Безусловно, "Северному потоку 2" все еще нужно получить техническую сертификацию и страхование, что может быть сложным из-за санкций США, введенных в прошлом году. Оператору также требуется предварительное разрешение от немецкого регулятора, который сейчас рассматривает заявку "Северного потока-2" на статус независимого оператора системы передачи.

Первоначально ожидалось, что "Северный поток-2" будет запущен в 2019 году, однако из-за санкций США строительство задержалось.

Перспективы завершения изменились после того, как президент Джо Байден в мае решил отменить некоторые санкции, а затем заключил соглашение с Германией, в котором Россию предупредили о последствиях, если она попытается использовать энергию как оружие против Украины.