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Москва и Берлин обсудили вопросы транзита газа через Украину после 2024 года

Четверг, 9 сентября 2021, 09:05

Вице-премьер РФ Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее в ходе рабочей встречи обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Стороны также договорились продолжить консультации по этому вопросу.

Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. "Германия была, есть и останется в будущем главным партнером для российского ТЭК на европейском направлении", - отметил Новак.

Напомним, в августе Федеральное правительство Германии назначил уполномоченного по обеспечению газового транзита Украина.

В его задачи, среди прочего, входит проведение двусторонних переговоров, поиск компромиссных линий и привлечения третьих стран.

Таким образом немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по "Северному потоку-2", по которому такой уполномоченный должен быть назначен.

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