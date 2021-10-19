ФБР обыскивает в Вашингтоне дом близкого к Путину олигарха - СМИ

Агенты Федерального бюро расследований пришли в дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Представитель ФБР сказал, что агентство проводит "правоохранительные действия в доме", но не стал вдаваться в подробности.

фото - Laura Strickler/NBC News

Позже представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила российским СМИ, что Дерипаска не является собственником домов в США, в которых проводит обыски ФБР.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - цитирует Беляеву Интерфакс.

Дерипаска - нефтяной магнат-миллиардер, тесно связанный с президентом России Владимиром Путиным. Он был среди двух десятков российских олигархов и чиновников, попавших под санкции Минфина США в апреле 2018 года.

В пресс-релизе, в котором говорилось о введении санкций, указывалось, что Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

Дерипаска владеет частью компании "Русал" через свою долю в материнской компании гиганта алюминия En + Group. Вашингтон ранее снял санкции с обеих компаний, но оставил их в отношении Дерипаски.

В обмен на снятие санкций с компаний российский миллиардер согласился сократить свою долю в группе En+, управляющей 48-процентным пакетом "Русала". Позже он объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, задолго до включения бизнесмена в "черный список".