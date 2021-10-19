ФБР обшукує у Вашингтоні будинок близького до Путіна олігарха – ЗМІ

Агенти Федерального бюро розслідувань прийшли в будинок російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Представник ФБР сказав, що агентство проводить "правоохоронні дії в будинку", але не став вдаватися в подробиці.

фото - Laura Strickler/NBC News

Пізніше представниця бізнесмена Лариса Бєляєва заявила російським ЗМІ, що Дерипаска не є власником будинків в США, в яких проводить обшуки ФБР.

"ФБР дійсно в даний час проводить обшуки в будинках, що належать родичам Олега Дерипаски. Обшуки проводяться на підставі двох судових ордерів, пов'язаних з американськими санкціями. Будинки, про які йде мова, розташовані в Нью-Йорку і Вашингтоні, сам Олег Дерипаска не володіє ними", - цитує Бєляєву Інтерфакс.

Дерипаска - нафтовий магнат-мільярдер, тісно пов'язаний з президентом Росії Владіміром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, які потрапили під санкції Мінфіну США у квітні 2018 року.

У пресрелізі, в якому говорилося про введення санкцій, вказувалося, що Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в "загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництво та рекеті".

Дерипаска володіє частиною компанії "Русал" через свою частку в материнській компанії гіганта алюмінію En+ Group. Вашингтон раніше зняв санкції з обох компаній, але залишив їх щодо Дерипаски.

В обмін на зняття санкцій з компаній російський мільярдер погодився скоротити свою частку в групі En+, що управляє 48-відсотковим пакетом "Русала". Пізніше він оголосив про вихід зі складу ради директорів "Русала".

Влада США анулювали візу Дерипаски ще у 2006 році, задовго до включення бізнесмена в "чорний список".