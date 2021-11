Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Лукашенко - СМИ

Послы ЕС в среду утвердили все критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над списками теперь ускорится", – отметил журналист.

По его информации, политическое одобрение санкций, вероятно, будет получено на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября. Фактическая публикация решения, то есть вступление в силу санкций, ожидается несколько позже.

EU ambassadors have just approved all the criteria for the 5th sanctions package on #Belarus. Work on listings will now speed up, a political green light will likely be given at FAC on 15 Nov and actual publication likely a bit further down the road.