Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Лукашенко - СМИ

Среда, 10 ноября 2021, 15:59

Послы ЕС в среду утвердили все критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над списками теперь ускорится", – отметил журналист.

По его информации, политическое одобрение санкций, вероятно, будет получено на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября. Фактическая публикация решения, то есть вступление в силу санкций, ожидается несколько позже.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".

Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов как месть за санкции в отношении Минска из-за нарушений прав человека.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами санкции Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"